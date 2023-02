米カリフォルニア州在住の起業家ブライアン・ジョンソンさんは、毎年200万ドル以上を費やして自分の年齢を引き下げる治療を行なっているのだとか。

ジョンソンさんは、「Project Blueprint」と呼ばれる若返り実験の被験者となっており、30人の医療チームが、彼の身体機能を常に監視し、各臓器の老化プロセスを逆転させるサポートをしているとのこと。

実験では、毎日1,977キロカロリーのヴィーガン食と、100錠(!)以上のサプリメントを摂取するという。運動は毎日1時間、週3回で高強度インターバルトレーニングを行っているそう。毎日同じ時間に就寝し、就寝2時間前からブルーライトを遮断するのだとか。また、毎月何十もの痛みを伴う医療行為にも耐えているという。

実験を開始してから既に2年ほどが経過しているのだが、既に効果が現れているそうだ。ジョンソン氏の生物学的年齢は5.1歳若返り、老化のペースを24%ほど遅らせることに成功しているそうだ。担当医師によれば、45歳のジョンソンさんは現在37歳の心臓、28歳の皮膚、18歳の肺活量を持っているとのこと。

