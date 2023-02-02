auは1月31日より、京セラ製スマートフォン「GRATINA KYV48」のソフトウェアアップデート配信を開始した。
更新内容は、フリーダイヤルのガイダンス中に通話が切れる場合がある事象の改善。このほか、製品をより快適に利用できるようにするための改善が含まれる。
アップデート対象はAndroid 11。アップデートファイルサイズは約30MBで、更新時間のは約20分。アップデート完了後のソフトウェアバージョン（ビルド番号）は「3.070RE」となる。
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
ヤフー、ワイモバイルのSIM単体契約で最大26,000円相当を還元
ドコモ、29歳以下なら「home 5G」申込で最大25,000ポイント還元
楽天モバイル、「iPhone 14 Pro」「iPhone 14 Pro Max」を値下げ 最大22,900円
【一時停止】ドコモ、「AQUOS R7」のソフトウェアアップデート
au、「Redmi Note 10 JE」をAndroid 13に更新するOSアップデート
NTTドコモ、au (KDDI)、ソフトバンク、Y!mobile (ワイモバイル)に関する情報を集約。スマートフォンなどの端末製品や料金プラン、キャンペーン、割引情報などを掲載。