auは1月31日より、京セラ製スマートフォン「GRATINA KYV48」のソフトウェアアップデート配信を開始した。

  • GRATINA KYV48 ブラック
  • GRATINA KYV48 ブラック 裏面
  • GRATINA KYV48 ホワイト
  • GRATINA KYV48 ホワイト 裏面

  • GRATINA KYV48

更新内容は、フリーダイヤルのガイダンス中に通話が切れる場合がある事象の改善。このほか、製品をより快適に利用できるようにするための改善が含まれる。

アップデート対象はAndroid 11。アップデートファイルサイズは約30MBで、更新時間のは約20分。アップデート完了後のソフトウェアバージョン（ビルド番号）は「3.070RE」となる。