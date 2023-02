Discordの画面共有が「AV1」コーデックに対応！ たったの8Mbpsで4K/60p配信

コラボレーションツール「Discord」において、AV1コーデックのサポートがついに実装された。対応デバイスを搭載するPCにおいて、今週から随時利用できるようになっていくとしている。

Discordが搭載している画面共有機能において、高効率かつ高品質なAV1コーデックが利用できるようになるという内容。NVIDIAでプロダクトラインマネージャーを務めるGerardo Delgado氏がTwitterで明かしており、配信者側がAV1コーデックを活用することで、わずか8Mbpsのデータ帯域で4K/60pの配信が行えるという(高解像度配信はDiscord Nitroへの加入が必要)。

なお、Discordの画面共有はP2Pで行われるため、AV1コーデックの利用には視聴者側のシステムもAV1コーデックのデコードに対応している必要がある。非対応環境のユーザーがいる場合は従来のエンコーダーが用いられるとのことで、一例として、GeForceシリーズではRTX 20シリーズ以降でデコードを行える。

Discord is currently rolling out an update that enables AV1 streaming with GeForce RTX 40 Series GPUs!



The upate is rolling out starting this week and will slowly populate to all users. With AV1 you'll be able to stream up to 4K60 with nitro, at 8 Mbps!