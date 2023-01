NVIDIA、『Forspoken』対応の新ドライバ「Game Ready Driver 528.24」

米NVIDIAは1月24日(現地時間)、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバ「Game Ready Driver 528.24」を公開した。最新タイトル『Forspoken』へのデイゼロ対応のほか、DLSSを中心に対応タイトルが増えている。

Forspokenは、スクウェア・エニックスがPlayStation 5/Steam/Epic Games Store/Microsoft Store向けに発売した最新タイトル。異世界「アーシア」に飛ばされた若きニューヨーカー「フレイ」の旅を描くアクションRPGで、高品質なグラフィックスでゲームプレイが可能。Windows環境における高速ストレージ技術「DirectStorage」の対応も大きなトピックになっている。

Game Ready Driver 528.24では同作に対応するほか、『Marvel’s Midnight Suns』『HITMAN 3』でDLSS 3に対応。『Dead Space』『Deliver Us Mars』でもDLSSへのサポートを追加しており、さらにパフォーマンスを引き上げてゲームプレイが楽しめるとしている。

