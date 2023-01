ラディウスは1月20日、動画配信サービス「NeSTREAM LIVE」のiOS/Android用アプリをv1.6.1に更新し、オフライン再生機能を追加した。

NeSTREAM LIVE

NeSTREAM LIVEは4K映像やハイレゾ相当の音質、Dolby Atmosにも対応した高品質映像配信プラットフォーム。音楽ライブを中心としたコンテンツが提供されている。

オフライン再生機能の追加により、事前にダウンロードしたコンテンツをアプリ内に一時保存し、通信量の消費を気にせず外出中に映像を見たり、フライト中など十分な通信環境のない場所でも楽しめるようになった。なお、ストリーミング再生時と同様に視聴期限のあるコンテンツは期限が過ぎると再生できなくなる。Apple TV、Fire TV、Android TV向けアプリは本機能は追加されない。

1月20日時点でオフライン再生に対応するコンテンツは、「GLAY / GLAY LIVE TOUR 2022 ~ We Happy Swing ~ Vol.3 Presented by HAPPYSWING25th Anniv. in MAKUHARI MESSE」、ABCテレビ「もしも、この気持ちを恋と呼ぶなら...。」NeSTREAM LIVEスペシャル配信、MUM&GYPSY「cocoon」の3種類。