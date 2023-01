PlayStation Store(PS Store / PSストア)にて「ビッグウインターセール」が開催中だ。期間は2022年12月21日から2023年1月18日まで。2023年1月4日からはセール第2弾のラインアップが公開された。なお、対象タイトルのうち一部はセール期間が異なる場合がある。

「ビッグウインターセール」第2弾では、『ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン』を20%オフの6,864円で、『Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT』を47%オフの4,605円で、『SDガンダム バトルアライアンス』を35%オフの5,705円で、『ソウルハッカーズ2』を30%オフの6,914円で販売するなど、対象のコンテンツを最大80%オフで販売する。

