欲しいPCを狙え!!　最大20,000円分相当を還元する「年末年始 大還元祭 第2弾」

ユニットコムでは12月13日から、対象の新品PC・ゲーミングPCの購入に応じて最大20,000円分相当を還元する「年末年始 大還元祭 第2弾」を開催中だ。
「年末年始 大還元祭 第2弾」は、期間中にパソコン工房で対象の新品PC・ゲーミングPCを購入すると最大20,000円分相当を還元する。開催期間は、店舗の場合2022年12月13日～2023年1月9日まで、Web通販での場合2022年12月13日11時～2023年1月9日16時59分まで。
対象となるPCは、新品のiiyama PC「LEVEL∞」、「STYLE∞」、「SENSE∞」、「SOLUTION∞」となる。利用するには、パソコン工房店舗の場合、パソコン工房各店の「LINE会員」または「ユニットコム ビジネスご優待会員」への登録が必要。パソコン工房Web通販サイトの場合、「パソコン工房WEB会員」、または「ユニットコム ビジネスご優待会員」への登録が必要。還元の詳細は以下の通り。
- 66,000円以上の新品PCの購入:2,000円分相当還元
- 100,000円以上の新品PCの購入:5,000円分相当還元
- 200,000円以上の新品PCの購入:10,000円分相当還元
- 300,000円以上の新品PCの購入:15,000円分相当還元
- 400,000円以上の新品PCの購入:20,000円分相当還元
「最大2万円分還元！ 超還元プログラム」との併用も可能。最新PC、ゲーミングPC、PCパーツ、周辺機器、中古PCなどを購入し同社指定保証サービスに加入すると、最大2万円分相当のポイントが付与される。