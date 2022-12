ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、「PlayStation Game Music大賞 2022」の結果を発表した。

「PlayStation Game Music大賞 2022」は、PlayStationフォーマット全般の音楽コンテンツを紹介する「PlayStation Game Music」がおくる、人気のゲームサウンドトラックを表彰するキャンペーン。受賞作品は、Spotifyでのストリーミング再生回数に応じて決まる「Spotify ストリーミング部門」、moraでのハイレゾアルバムのダウンロード数で決まる「mora ハイレゾ部門」、そしてユーザーの皆様からのコメントで決まる「特別賞」の3部門だ。2022年9月15日から10月31日の対象期間中のアルバム再生回数およびダウンロード数に応じて、上位ランキングおよび特別賞を選出した。

2022年12月2日からは、「PlayStation Game Music大賞 2022」受賞作品を集めたプレイリストをSpotifyで公開。また、Spotifyのポッドキャスト「PlayStation presents NTレディオ」では、ゲームをこよなく愛するMOROHAのアコースティックギター担当UKさんが、12月14日、12月28日の2回にわたって各受賞作品の関係者からの受賞コメントを交えて受賞作品を紹介予定だ。

「Spotify ストリーミング部門」ランキング



1位:ELDEN RING Original Sound Track

2位:月姫 -A piece of blue glass moon- Original Soundtrack

3位:ICO -Perfect Music Files- Fall Guys (Original Soundtrack)

4位:テイルズ オブ アライズ オリジナルサウンドトラック

5位:Fall Guys (Original Soundtrack)

6位:Minecraft: Caves & Cliffs (Original Game Soundtrack)

7位:英雄伝説 黎の軌跡 オリジナルサウンドトラック

8位:Horizon Forbidden West (Original Soundtrack)

9位:Sonic Frontiers - Main Theme EP

10位:Find Your Line: Official Music from GRAN TURISMO 7



「mora ハイレゾ部門」ランキング

1位:ICO -Perfect Music Files->

2位:英雄伝説 黎の軌跡 オリジナルサウンドトラック>

3位:ENDWALKER: FINAL FANTASY XIV Original Soundtrack>

4位:CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION>

5位:テイルズ オブ アライズ オリジナルサウンドトラック>



「特別賞」

アトラクティブサウンド賞:Sonic Frontiers - Main Theme EP>

クールサウンド賞:戦国無双5 オリジナルサウンドトラック>

ギャラクティックサウンド賞:Ratchet & Clank: Rift Apart (Original Soundtrack)>

ドラマチックサウンド賞:CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION>

スペクタクルサウンド賞:英雄伝説 黎の軌跡 オリジナルサウンドトラック>