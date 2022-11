Twitterのアカウントが本物であるかどうかを示す青色の「認証バッジ」がついたアカウントで、名前が変更できなくなったと多くのユーザーが報告し、騒動になっている。

Twitter社は、実業家のイーロン・マスク氏が買収を完了し、新CEOに就任してからというもの、目まぐるしい頻度でさまざまな施策を打ち出している。なかでも新しい「Twitter Blue」サブスクリプションサービスの導入開始は大きな話題となっている。このサブスクリプションサービスでは月額7.99ドル(約1,200円)を払うことで、青色の「認証バッジ」を取得できるのだ(ただ、このTwitter Blue、記事執筆時点では、英語版Twitterで導入を開始した後、「The Verge」などによると、新規申し込みが停止となっているようだ)。

Twitterのアカウント名の後ろに、イベントの告知やステータスなどを書き込み、頻繁に名前変更を行っているユーザーは少なくないだろう。マスク氏は、「なりすましアカウントは永久凍結する」という方針を示していた。アカウント名が変更できないのは、なりすまし問題への対処の一環という可能性があると見る向きもあるようだ。

Going forward, any Twitter handles engaging in impersonation without clearly specifying “parody” will be permanently suspended