ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、2022年11月9日に発売したPlayStation 5/PlayStation 4用ソフトウェア『ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク』の全世界累計実売が発売初週に510万本を達成したことを発表した。PlayStationのファーストパーティーでは、史上最速を記録した。

『ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク』は、2018年に発売された『ゴッド・オブ・ウォー』の続編タイトル。世界に終焉をもたらすとされるラグナロクが迫るなか、クレイトスとアトレウスの親子は、真実と仲間を求めて神話の世界を旅する。

