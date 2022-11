2022年11月発売の「PRECIOUS HEART SELECTION」と「G PRESENTS LOVER'S COLLECTION 2022」、そしてBABY-Gの新製品をまとめて実機写真とともに紹介しよう。

冬限定のペアウオッチ「PRECIOUS HEART SELECTION」(プレシャスハートセレクション)。2022年は、1996年に発売した初代ラバーズコレクションのカラーを表現したモデルが登場。

ベースモデルは、G-SHOCK定番の「GM-5600」と、そのコンパクトモデル「GM-S5600」。メタルベゼルとホワイトバンドのコンビネーションに、ダークブルーのアクセントを組み合わせた。ちなみにフェイスは、初代ラバーズコレクションのクロスバンドのテクスチャーをイメージしたデザインとなっている。

機能や性能はベースモデル同様。価格は、ノーマルサイズの「GM-S5600LC-7JF」、コンパクトサイズの「GM-S5600LC-7JF」ともに各25,300円。

クリスマスシーズンの恋人たちに贈る限定ペアウオッチ「G PRESENTS LOVER'S COLLECTION 2022」(ジープレゼンツラバーズコレクション)。今回は恋人同士のメッセージを「モールス信号」によってデザインに取り入れたスペシャルモデルを2タイトル、計4本がお披露目となった。

ひとつめは、ラバコレ定番のホワイト×ゴールドが目を引く「LOV-22A-7AJR」。ベースモデルは、人気の定番ビッグケースモデル「GA-110」と、そのデザインにインスパイアされたBABY-Gの「BA-110」だ。

G-SHOCK(GA-110LK-7A)のバンドには「Love is」、BABY-G(BA-110XLK-7A)のバンドには「Gravity」を意味するモールス信号の符号をデザイン。ふたつを並べると「Love is gravity」となり、引力のように引き付け合う合う恋人たちのメッセージになる。

一方、裏ぶたには天使と悪魔と2022を刻印。ホワイトのスペシャルペアボックス付きで、プレゼントに最適なパッケージングとなっている。そのほかの機能や性能はベースモデルと同様。価格はペアで39,600円。

ふたつめのラバコレは「LOV-22B-8AJR」。ベースモデルはスリム&コンパクトケースとオクタゴンベゼルが特徴のG-SHOCK「GA-2100」と、そのダウンサイジングモデル「GMA-S2100」だ。

グレーのケースに、ペールグリーンでバンドをカラーリング。それぞれのバンドにはモールス信号がプリントされ、並べると先に紹介した「LOV-22A-7AJR」と同じように、「Love is gravity」のメッセージが完成する。なお、3時位置のモールス信号は、二つの時計を組み合わせると「Love」になる。

一方、9時位置の曜日表示部分には小針に「U」を表す符号をプリントし、土曜日の「S」を指すと「US」(私たちの)となるなど、愛し合う二人を思わせるギミックが随所にちりばめられている。

裏ぶたには天使&悪魔と2022を刻印。スペシャルペアボックス付きで、こちらもプレゼントにぴったりだ。そのほかの機能や性能はベースモデルと同様。価格はペアで35,200円。

ドイツ生まれで人気のグミキャンディ「HARIBO」(ハリボー)と「BABY-G」のコラボレーションモデル「BG-169HRB-7JR」が登場。モデルのテーマは、ハリボーのコンセプト「カラフルファンアンドプレイフル」。ハリボーならではの鮮やかなカラーを時計のデザインに凝縮した。

ベースモデルは、コロンとした小さいフォルムがチャームポイントの「BG-169」。カラフルな配色で各部をデザインし、ラズベリー味、レモン味、リンゴ味、オレンジ味の4色をアイコン化したシルエットをダイヤルにプリントした。また、ELバックライト点灯時には、ダイヤルと連続柄になるよう、グミのタイリングをデザインしている。

バンドとケースはホワイトのグミをイメージしたマットスケルトン仕様。遊環には「HARIBO」ゴールドベアシリーズのゴールドを使用したグミモチーフをプリント、裏ぶたにはロゴとともに「HARIBO」のキャラクター、ゴールドベアを刻印している。パッケージもグミをデザインした特別仕様。価格は16,500円。

【HARIBO】

HARIBOは「Goldbears」で有名な世界的なグミのメーカー。グローバル本社はドイツ・グラーフシャフト。世界10カ国に16の製造拠点を持ち、7,000人近い従業員を擁している。創業者のHans Riegel(ハンス・リーゲル)は、品質と製品を通じて子どもたちに幸せな時間を提供することを基盤にHARIBOを築き上げた。1920年に設立されたHARIBOは、創業者のHans Riegel( ハンス・リーゲル)と、会社が生まれた都市、Bonn(ドイツ・ボン)を合わせた「Hans Riegel, Bonn」の頭文字から命名。

