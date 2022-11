2022年11月発売のG-SHOCK新製品を実機写真とともに紹介。G-SHOCK 40周年記念モデル「MR-G 月山」に加え、MUDMASTER「GWG-2000」と「MTG-B3000」がベースの「Flare Red」(フレアレッド)が発表されるなど、今回も注目作が目白押しだ。

G-SHOCK 40周年記念限定モデル「MRG-B2000GA-1AJR」

G-SHOCKの最上級ライン「MR-G」から、G-SHOCK 40周年記念限定モデルが登場。日本を代表する刀鍛冶の名門「月山」とのコラボモデルだ。

ベゼルに新開発の「再結晶化ハイブリッドチタン」を使用。月山刀の特徴である地金の文様「綾杉肌」を刀匠・月山貞伸氏の監修にて表現した。再結晶化ハイブリッドチタンは、64チタンと純チタンを何層も重ねて鍛え、一体化したものだ。

ベゼル、バンド、裏ぶたには、名刀の色合いとされる青味がかった鉄色を表現するため、新開発のブルーグレーIPを採用。ケースは再結晶化チタンに深層硬化処理「TIC(炭化チタン)コート」を施し、側面10時位置のプレートには「G-SHOCK」「40TH」の文字を刻印している。

バンドを刀の茎(なかご)に見立て、中駒に月山氏みずから鑢目(やすりめ)仕上げと銘切り(めいきり:刃の部分に名前を入れること)を施した。

鑢目(やすりめ)とは、刀身を柄から抜けにくくするため、茎(なかご)に施す滑り止め模様を指す。MRG-B2000GAでは、この仕上げをバンドの中駒に採用。名門が受け継ぐ化粧鑢目を月山氏がひとつひとつ手彫りで刻み、日本刀の世界観を表現した。

銘切りされているのは、月山一門の座右の銘「鍛刀一筋」と「百錬精鐡」に由来する「鍛」と「錬」の文字だ。

MRGとともに展示されていたプレート

ベースモデルは「MRG-B2000」。タフソーラーやBluetoothによるスマートフォンリンク、マルチバンド6対応電波時計、タフソーラー駆動など、先進の実用機能を搭載する。価格は935,000円。

■刀匠・月山貞伸

1979年生まれ、奈良県出身。刀鍛冶の名門「月山」一門に生まれ、幼少期より作刀風景を目にする。1998年、父である月山貞利に入門。2006年、文化庁より作刀承認。以来、伝統の継承とさらなる作域への挑戦を続け、各種コンクールでの特賞・入賞歴多数。大阪月山6代目として、次代の刀剣界を担う。現在、全日本刀匠会理事。

CMFの新技術が爆発! G-SHOCK 40周年記念限定モデル「Flare Red」

強大なパワーを持つ太陽フレアをコンセプトに、新開発の技術をG-SHOCKのブランドカラーである黒と赤に用いた「G-SHOCK 40th Anniversary Flare Red(フレアレッド)」。

カーボンとグラスファイバーを幾層にも積み重ねて成形した「マルチカラーカーボンインサートベゼル」を採用。太陽フレアの巨大な爆発力をイメージして、蓄光粒子の入ったグラスファイバーシートを用いることで、暗闇でも今までにない存在感を放つデザインだ。

マルチカラーカーボンインサートベゼルの製造についての説明

ベースモデルは、MASTER OF GシリーズのMUDMASTER「GWG-2000」と、メタルシリーズのMT-Gから「MTG-B3000」。MUDMASTER「GWG-2040FR」では、軽さと強度を併せ持つフォージドカーボン製のバンパーパーツにも蓄光粒子を入れて成形。これらは成型手法から一点一点柄が異なり、二つとして同じものが存在せず、(個体ごとの)個性となっている。

ダイヤルにもフレアパターンをプリントし、ケースバックにはグラフィックアーティストのエリック・ヘイズ氏による40thロゴを刻印。遊環には「40」(周辺)を表現するスターマークを刻印している。

両モデルとも、そのほかの仕様や性能はベースモデルと同様。価格は「GWG-2040FR-1AJR」が143,000円、「MTG-B3000FR-1AJR」が165,000円。

「Love The Sea And The Earth」ホッキョクグマをイメージしたRANGEMAN「GW-9408KJ-7JR」

1990年代後半から、さまざまな環境団体とのコラボレーションモデルで団体のサポートを続けるG-SHOCKとBABY-G。2022年も「Love The Sea And The Earth」のテーマのもと、絶滅の危機にある生態系、海洋・生物の多様性、気候変動など多岐にわたる環境保全、研究を支援する「EARTHWATCH」をサポートする。

今回のコラボレーションモデルは、MASTER OF Gシリーズの「RANGEMAN(レンジマン)」だ。地球温暖化によって絶滅が危惧されているホッキョクグマをデザインモチーフにしている。ホッキョクグマは、北極圏、北アメリカ大陸、ユーラシア大陸に生息し、哺乳綱食肉目クマ科クマ属に分類される食肉類。

ホッキョクグマの体色を思わせるオフホワイトの樹脂をベースに、ダイヤルにはブルーに光る蓄光樹脂を、バンドの裏面にはクリアブルーのスケルトン樹脂を使用。ホッキョクグマが生息する地域の象徴、氷山を表現した。

アイスブルーのアクセント

そのほかの仕様や性能は、ベースモデルの「GW-94000」と同様。環境への配慮として、電池交換による電池廃棄が不要で、蛍光灯などのわずかな光でも駆動するタフソーラーを搭載。マルチバンド6対応の電波時計機能も備える。

バンドには「EARTHWATCH」の呼びかけの言葉「Change the World. Yourself.」をプリント。LEDバックライト点灯時にはロゴマークが浮かび上がり、裏ぶたには「Love The Sea And The Earth」のシンボルマークを刻印している。

SF的な香りも漂うデザイン

再生紙を使用したスペシャルボックスと綿100%の巾着袋が付属。価格は58,300円。

■EARTHWATCH

1971年、アメリカ・ボストンにて発足。世界各地で行われている時間・資金・人手を要する地道な野外調査を、「資金と人手」の両面で支援している。野外調査へのボランティア派遣活動においては、世界で最も古く、最も信頼されている国際NGOである。独自の厳しい基準に基づき審査・認定した、年間100を超える野外調査プロジェクトを支援。200人の国際的研究者と連携しつつ4,000人以上のボランティアを動員し、一連のプロセスをきめ細かに管理、運営している。

キミの遊び心を無限1UP! 「DW-5600SMB-4JF」

1983年発売のG-SHOCKと1985年に登場した「スーパーマリオブラザーズ」は、幅広い世代に愛され、世界に日本のカルチャーを発信した。この両者がコラボレートしたモデルが「DW-5600SMB-4JF」だ。

ベースモデルは、1983年に登場した初代G-SHOCKの「DW-5600」。バンドにはマリオのデザインをプリントし、地上ステージの背景をイメージした青いダイヤルには、マリオのイメージの赤を基調としたベゼルを組み合わせた。さらに、コインをイメージしたゴールドをアクセントにデザインされている。

バンドにプリントされたマリオ

バックライト点灯時は、液晶画面に1UPするマリオが出現。ダイヤルの「ノコノコの甲羅」との組み合わせによって、有名な裏技「無限1UP」を再現した。はっきり言って、若者は完全に置いてけぼりなネタだ(が、そこがいい)。

裏ぶたはオリジナルデザイン。スペシャルパッケージが付属する。価格は17,600円。

■SUPER MARIO BROTHERS

1985年にファミリーコンピュータ用ゲームソフト「スーパーマリオブラザーズ」が発売されて以来、35年以上にわたりシリーズ作品が展開され、子どもから大人まで多くのファンに親しまれている。スーパーマリオシリーズのゲームソフトは全世界累計で4億本以上を販売。ゲームに登場するマリオをはじめとして、個性豊かなキャラクターたちは日本だけでなく世界中で愛されている。

(c)1985 Nintendo

(c)Nintendo

ブラック×ゴールドのMT-Gに交換バンドをセットした「MTG-B3000BDE-1AJR」

ブラックIPと金属の質感に、ゴールドのアクセントが際立つ「MTG-B3000BDE-1AJR」が登場。ステンレスとファインレジンによって軽量化したレイヤーコンポジットバンドに加え、尾錠と遊環にゴールドIPを採用したソフトウレタンバンドが付属するセットモデルだ。

バンドはもちろん、工具レスで付け替えが簡単にできるワンプッシュ式交換バンド構造。そのほかの仕様や性能もベースモデルの「MTG-B3000」と同様だ。

透明度の高いサファイアガラス、カシオ山形工場の微細加工技術による繊細な造形、蒸着加工による高い質感をはじめ、機能面でもBluetoothで専用アプリ「CASIO WATCHES」と接続し時刻情報を取得。マルチバンド6対応電波時計やタフソーラー、高輝度LEDライトなどを搭載する。価格は165,000円。

いつも着けていたい! スモーキーカラーの「GMA-S2100」

人気のデジタル・アナログコンビモデル「GMA-S2100」シリーズから、幅広いファッションに合わせやすいワントーンカラーのモデルが登場。

重量はわずか41g。ベースモデルゆずりの軽快な着け心地さと使いやすさ、そしてタフネスをそのままに、飽きのこないシンプルなデザインとベーシックな機能でいつも着けていられる。駆動は電池式で、電池寿命は約3年。

スモーキーなブルーとピンク、ブラウンの3色をラインナップ。落ち着いたカラーは比較的高い年齢層にも受け入れられそうだ。ペアウォッチにも使える。ユーザーに対する懐も深いモデルだ。価格は各14,850円。