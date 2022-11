つい先日、2024年パリオリンピック・パラリンピック組織委員会が、大会の公式マスコットを公開したのだが、その見た目にネットで「ミャクミャクさまの親戚か?」と注目が集まっている。

On vous présente la Phryge Olympique et la Phryge Paralympique !

Les mascottes de #Paris2024 ✨

Sportives, fêtardes… et françaises 🇫🇷



Here are the Olympic Phryge and the Paralympic Phryge!

The #Paris2024 mascots ✨

They are sporty, love to party... and are so French 🇫🇷 pic.twitter.com/plupKzQqNs