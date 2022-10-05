楽天モバイルは10月5日、ソニー製スマートフォン「Xperia 5 IV」の発売日を10月21日に決定した。同社は9月29日に取扱を発表しており、発売日は未定となっていた。
通常価格は119,900円。「【Rakuten UN-LIMIT VIIお申し込み特典】だれでも3,000ポイントプレゼントキャンペーン」で3,000ポイント還元、MNP契約者向けの「Androidスマホ/Wi-Fiルーター割引キャンペーン」で16,000円引きとなり、両キャンペーンの条件を満たせば実質負担額は100,900円まで下がる。
Xperia 5 IVは、フラグシップモデル「Xperia 1 IV」の小型版。幅67mm／重さ172gのコンパクトサイズに、ハイエンドチップ「Snapdragon 8 Gen 1」や超広角／広角／望遠のトリプルカメラ、ブラビア譲りの映像体験にこだわった有機ELディスプレイなどを詰め込んだ。
楽天モバイルはこれまで、ソニー製スマートフォンとしては「Xperia Ace」「Xperia 10 III Lite」「Xperia 10 IV」を販売してきたが、ハイエンド端末の取り扱いは初となる。
主な仕様は下記のとおり。
- OS：Android 12
- SoC：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
- メモリ（RAM）：8GB
- 内部ストレージ（ROM）：128GB
- 外部ストレージ：microSDXC対応（最大1TB）
- ディスプレイ：6.1インチ 有機EL 2,520×1,080ドット（フルHD＋）
- アウトカメラ：約1,220万画素（超広角）＋約1,220万画素（広角）＋約1,220万画素（望遠）
- インカメラ：約1,220万画素
- 通信方式：5G／4G
- SIM：nanoSIM／eSIM
- Wi-Fi：IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
- Bluetooth：バージョン5.2
- バッテリー：5,000mAh
- 充電端子：USB Type-C
- 防水／防塵：IPX5、IPX8／IP6X
- 生体認証：指紋認証
- その他の機能：FeliCa（おサイフケータイ）、ワイヤレス充電（Qi）対応
- サイズ：約67×156×8.2mm
- 重さ：約172g
- ボディカラー：エクリュホワイト、ブラック