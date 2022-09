ライカカメラジャパンは、シンガーソングライターで写真家としても活動する「Seal」(シール)」氏がデザインした特別限定モデル「ライカQ2 "Dawn" by Seal」を発表した。外装には日本の西陣織を採用し、1台1台異なる表情に仕上げている。価格は913,000円。ライカストア、ライカオンラインストア、ライカブティックで、世界限定500台を発売する。販売開始は2022年10月。

外装に西陣織を採用した特別限定モデル「ライカQ2 "Dawn" by Seal」

グラミー賞受賞シンガーソングライターで、写真家としても活動している「Seal」氏とのコラボレーションモデル。外装に日本製の西陣織を使用し、織物部分は1台1台異なる表情で仕上げられている。手がけたのは、日本のテキスタイルブランドHOSOO(細尾)。全体デザインは、朝日が放つ金色の輝きと光と影のダンスからインスピレーションを得た。

前面の織物部分は1台1台表情が異なる

背面にはシリアルナンバーが刻まれる

大口径の広角レンズを搭載する

Seal氏の楽曲である「Kiss from a Rose」の歌詞の一節「you became the light on the darkside of me」の手書きデザインが刻まれたロープストラップも付属する。

製品に付属するロープストラップ

「you became the light on the darkside of me」の手書きデザインが刻まれている

ほかにも、Seal氏自筆によるリリック(歌詞)をプリントした特製スカーフを同梱。デザインを手がけたのは、マルチメディアアーティストのアンニーナ・レーシャイゼン。このスカーフはホワイトのカラーバリエーションがあり、セットになっているのとは別のアイテムとして、ライカストアなどで販売する予定だ。

付属の特製スカーフ

特別版のデザインを手がけたSeal氏

ベースとなるモデルは、有効4,730万画素の35mmフルサイズセンサーを搭載したレンズ一体型モデル「ライカQ2」。レンズは「ライカ ズミルックスf1.7/28mm ASPH.」を搭載する。クロッピング機能により、35mm(3,000万画素)、50mm(1,500万画素)、75mm(700万画素)相当の画角に切り替えて撮影できる。写真だけでなく4K動画撮影にも対応する。