英国「ネズミ捕獲長」猫のラリー、次期首相候補だった？ ネット「選挙したら勝つ」

今月、英国の新首相に就任したのはリズ・トラス氏だったわけだが、実は「ダウニング街10番地」(英国首相官邸)にて2011年から「ネズミ捕獲長」を務める猫のラリーが、英国の次期首相候補になっていたと、ネットで話題になっている。一体どういうことだろうか。

Have you spotted our #Larry4Leader billboards!? The only permanent resident of 10 Downing Street makes his last minute leadership bid for PM! @number10cat represents the millions of people who don’t get a say in our country’s next leader

billboards by Build Hollywood @jack__arts pic.twitter.com/NZ7CY1OTOt