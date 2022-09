英国のGravity Indstries社が、開発中の新型ジェットスーツの飛行映像を公開し、ネットで注目を集めている。ジェット噴射で空を飛ぶ、映画やゲームの世界でよく見る「ジェットパック」だ!

Gravity Indstries社は、2017年に設立された英国の企業。「アイアンマン」のように空を飛ぶジェットスーツを開発している。

"Jetpacks are now available to the general public. This is a company called Gravity Industries showcasing one of their models." pic.twitter.com/rsyZGlA4Ed