9月24日から始まった「Amazonタイムセール祭り」にて、ウエスタンデジタルがストレージ製品をセール特価で販売しています。今回は、大容量HDDや高速ポータブルSSD、高速microSDカードなどが特価の対象になっています。セールは9月27日いっぱいまで。

  • 14TBの大容量HDDなど、ストレージ各種がセールで安く買える

セール対象のおもな製品シリーズは以下の通りで、さまざまな容量を用意します。販売数量は限りがあるため、規定数量に達した場合は割引が修了になることもあります。

シリーズ名 型番 概要
WD Element Desktop WDBBKG0200HBK-JESN 20TBの大容量外付けHDD
My Passport Metal WDBFTM0050BBL-WESN 前面メタル素材でおしゃれなポータブルHDD
My Passport SSD 2020 WDBAGF0020BBL-WESN パスワードロックを備えるポータブルSSD
My Passport SSD 2020 WDBAGF0040BGY-WESN 4TBのポータブルSSD
WD Elements SE SSD WDBAYN0010BBK-WESN 掌に収まる軽量コンパクトなポータブルSSD
USB Ultra Shift SDCZ410-064G-J35 手軽に使える大容量USBメモリー
SD Extreme Pro I SDSDXXD-128G-GHJIN 4K動画撮影に向く高速SDカード
mSD Ultra SDSQUA4-512G-EPK Nintendo Switchなどに最適な大容量microSDカード
Portable SSD E81 GH SDSSDE81-2T00-GH25 最大2000MB/秒の高速ポータブルSSD
Portable SSD E61 GH SDSSDE61-2T00-GH25 防滴防塵のサンディスクポータブルSSD
WD_BLACK SN850X NVMe SSD WDS100T2X0E-ECWDS100T2X0E パフォーマンス最強の高速SSD
WD Red Plus HDD 3.5 WD140EFGX-ECWD140EFGX WD Red Plusシリーズの大容量HDD