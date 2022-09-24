9月24日から始まった「Amazonタイムセール祭り」にて、ウエスタンデジタルがストレージ製品をセール特価で販売しています。今回は、大容量HDDや高速ポータブルSSD、高速microSDカードなどが特価の対象になっています。セールは9月27日いっぱいまで。
セール対象のおもな製品シリーズは以下の通りで、さまざまな容量を用意します。販売数量は限りがあるため、規定数量に達した場合は割引が修了になることもあります。
|シリーズ名
|型番
|概要
|WD Element Desktop
|WDBBKG0200HBK-JESN
|20TBの大容量外付けHDD
|My Passport Metal
|WDBFTM0050BBL-WESN
|前面メタル素材でおしゃれなポータブルHDD
|My Passport SSD 2020
|WDBAGF0020BBL-WESN
|パスワードロックを備えるポータブルSSD
|My Passport SSD 2020
|WDBAGF0040BGY-WESN
|4TBのポータブルSSD
|WD Elements SE SSD
|WDBAYN0010BBK-WESN
|掌に収まる軽量コンパクトなポータブルSSD
|USB Ultra Shift
|SDCZ410-064G-J35
|手軽に使える大容量USBメモリー
|SD Extreme Pro I
|SDSDXXD-128G-GHJIN
|4K動画撮影に向く高速SDカード
|mSD Ultra
|SDSQUA4-512G-EPK
|Nintendo Switchなどに最適な大容量microSDカード
|Portable SSD E81 GH
|SDSSDE81-2T00-GH25
|最大2000MB/秒の高速ポータブルSSD
|Portable SSD E61 GH
|SDSSDE61-2T00-GH25
|防滴防塵のサンディスクポータブルSSD
|WD_BLACK SN850X NVMe SSD
|WDS100T2X0E-ECWDS100T2X0E
|パフォーマンス最強の高速SSD
|WD Red Plus HDD 3.5
|WD140EFGX-ECWD140EFGX
|WD Red Plusシリーズの大容量HDD