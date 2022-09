「ひかりTVショッピング」にて、第29回の「PlayStation 5(PS5)」の抽選販売受付を実施する。エントリー期間は、2022年9月20日12時から2022年9月26日11時59分まで。

今回は、dアカウントでログインしてからのエントリーが条件。1世帯につき1件のみ抽選対象になる。当選者には2022年10月5日15時ごろに、dアカウントに登録しているメールアドレス宛にメールが届く。購入期間は2022年10月9日14時59分まで。エントリーしたdアカウントでログインしたうえで、当選案内メールに記載の商品ページから購入する。

対象商品は以下の通り。そのほか詳細はエントリーページを参照。

PlayStation5:54,978円

PlayStation5 + SSD 500GB(PS4データ用):71,770円

PlayStation5 Digital Edition:43,978円

PlayStation5 Digital Edition + SSD 500GB(PS4データ用):60,770円

PlayStation5 + SSD 500GB(PS4データ用)+ ELDEN RING セット:81,000円

PlayStation5 + SSD 500GB(PS4データ用)+ The Last of Us Part I セット:80,400円

PlayStation5 + SSD 500GB(PS4データ用)+ Horizon Forbidden West セット:80,400円

PlayStation5 + SSD 1TB(PS4データ用)+ ELDEN RING セット:83,900円

PlayStation5 + SSD 1TB(PS4データ用)+ The Last of Us Part I セット:83,000円

PlayStation5 + SSD 1TB(PS4データ用) + Horizon Forbidden West セット:83,000円



なお、「SSD 500GB(PS4データ用)」は、BUFFALO製「外付けポータブルSSD USB 3.2 500GB ブラック」(型番:SSD-PG500U3-BC/D)、「SSD 1TB(PS4データ用)」は、BUFFALO製「外付けポータブルSSD USB 3.2 1.0TB ブラック」(型番:SSD-PG1.0U3-BC/D)。