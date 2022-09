Komodoは、2022年9月15日から18日に幕張メッセにて開催される「東京ゲームショウ2022」(TGS2022)に出展する。

ブースでは、Valveの携帯ゲームハード「Steam Deck」の体験コーナーを用意。「Steam Deck」では、すでに数千本のゲームプレイが可能であり、TGSでは以下のタイトルが遊べる予定だという。また、「Steam Deck」を体験した人には、TGS限定の「Steam Deckブック」やSteam Deck公式マスコット「Steam Pal」のアイテムなど、さまざまなSteam Deckの限定グッズをプレゼントする。

【試遊タイトル一覧】

ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN

Aperture Desk Job

エーペックスレジェンズ(一部エリアのみ)

Core Keeper

スーパーダンガンロンパ 2 さよなら絶望学園

DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT

Devil May Cry 5

ELDEN RING

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE

Hades

初音ミク Project DIVA MEGA39’s +

レゴ スター・ウォーズ/スカイウォーカー・サーガ

Marvel’s Spider-Man Remastered

MELTY BLOOD: TYPE LUMINA

No Man's Sky

ペルソナ 4 ザ・ゴールデン

PowerWash Simulator

SCARLET NEXUS

ソニックオリジンズ

Stardew Valley

Stray

Tales of Arise

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

龍が如く7 光と闇の行方 インターナショナル



なお、ゲーム以外にも、ゲームコンテンツメーカーや人気YouTuberをゲストに迎えたライブ配信、近日配信予定の新作タイトルの紹介、Steam Deckが当たる抽選会なども予定している。