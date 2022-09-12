Komodoは、2022年9月15日から18日に幕張メッセにて開催される「東京ゲームショウ2022」（TGS2022）に出展する。
ブースでは、Valveの携帯ゲームハード「Steam Deck」の体験コーナーを用意。「Steam Deck」では、すでに数千本のゲームプレイが可能であり、TGSでは以下のタイトルが遊べる予定だという。また、「Steam Deck」を体験した人には、TGS限定の「Steam Deckブック」やSteam Deck公式マスコット「Steam Pal」のアイテムなど、さまざまなSteam Deckの限定グッズをプレゼントする。
【試遊タイトル一覧】
ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN
Aperture Desk Job
エーペックスレジェンズ（一部エリアのみ）
Core Keeper
スーパーダンガンロンパ 2 さよなら絶望学園
DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT
Devil May Cry 5
ELDEN RING
FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE
Hades
初音ミク Project DIVA MEGA39’s ＋
レゴ スター・ウォーズ／スカイウォーカー・サーガ
Marvel’s Spider-Man Remastered
MELTY BLOOD: TYPE LUMINA
No Man's Sky
ペルソナ 4 ザ・ゴールデン
PowerWash Simulator
SCARLET NEXUS
ソニックオリジンズ
Stardew Valley
Stray
Tales of Arise
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge
龍が如く７ 光と闇の行方 インターナショナル
なお、ゲーム以外にも、ゲームコンテンツメーカーや人気YouTuberをゲストに迎えたライブ配信、近日配信予定の新作タイトルの紹介、Steam Deckが当たる抽選会なども予定している。