フォントかるたは9月12日、札取りカードゲーム「フォントかるた」シリーズの新製品として、日英バイリンガル仕様の「フォントかるた 欧文版」を発表した。10月29日に発売する。価格は3,520円。

「フォントかるた」は、取り札に描かれたアルファベットのフォント名とその解説を読み、そのフォントの札を取るかるたゲーム。

新製品の「フォントかるた 欧文版」は、「フォントかるた」と同じ遊び方ながらも、従来の解説も日英二か国語表記となり、英語圏の方にも楽しめる仕様となっている。

膨大な種類の欧文フォントの中から、特に歴史や由緒のある書体や、世界的に知られる使用頻度の高いフォント48書体をセレクトした。

約2000年前のローマの碑文がベースの「Trajan(トレイジャン)」、スイス生まれのサンセリフ書体「Helvetica(ヘルベチカ)」、バーコードの数字にも使われているコンピュータでの読み込みを主な用途とした「OCR(オーシーアール)」などをラインナップしている。

使用書体は以下のとおり。

Akko Rounded / ITC American Typewriter / Arial / ITC Avant Garde Gothic / Avenir Next / Bank Gothic / Monotype Baskerville / ITC Bauhaus / Bodoni / Broadway / Brush Script / Adobe Caslon / Centaur / Century Schoolbook / Chevalier / Clarendon / Comic Sans / Cooper Black / Copperplate Gothic / Courier / Linotype Didot / FF DIN / Eurostile / ITC Franklin Gothic / Neue Frutiger / Futura / Garamond Premier / Gill Sans / Gotham / Helvetica / Hobo / Impact / FF Meta / Minion / Myriad / OCR-B / Optima / Peignot / Plantin / Rosewood / Skia / Stempel Schneidler / Times New Roman / Trajan 3 / Univers Next / Wilhelm Klingspor Gotisch / Windsor / Zapfino Extra。

なお、和文の「フォントかるた」と「フォントかるた 欧文版」では札のサイズや色などの仕様が異なるため、混ぜて遊ぶことはできない。

主な仕様は、書体数が48書体(読み札48枚、取り札48枚)、推奨プレイ人数は3〜10人、推奨年齢は10歳〜大人、所要時間は約15〜30分。