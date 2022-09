サードウェーブは、『Minecraft(マインクラフト)』のJava版とBedrock版が遊べる『Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC同梱版』付属PCを発売した。

ラインアップは、「GALLERIA XA7C-R36T Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC同梱版」(219,980円)、「GALLERIA UL7C-R36 Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC同梱版」(199,980円)、「Magnate MH Minecraft: Java&Bedrock Edition for PC同梱版」(109,980円)、「THIRDWAVE SA505i Minecraft: Java&Bedrock Edition for PC同梱版」(69,980円)など。

付属する『Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC同梱版』は、マインクラフトのJava版とBedrock版がセットとなったもの。統一されたランチャーを使用し、各エディションを簡単に切り替えることができる。

【Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC同梱内容】

・Minecraft ランチャー

・Java版 Minecraft ゲーム本編

・Bedrock版 Minecraft ゲーム本編