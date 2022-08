2022年8⽉8⽇よりJR新宿駅東⼝の⼤型街頭ビジョン「クロス新宿ビジョン」にて、スマートフォン向け位置情報ゲームアプリ『Pokémon GO』の3D広告が掲載される。期間は9月5日まで。8月22日はメンテナンスのため終日放送を中止する。

広告には、8⽉8⽇の「世界猫の⽇」に合わせて、ニャース、アローラニャース、ガラルニャース、エネコ、ニャルマー、チョロネコ、ニャスパー、ニャビーの、名前に「ニャ」と「ネコ」のつくポケモンたちが登場。技を披露したり、モンスターボールから⾶び出したり、3Dで表現されるポケモンたちの躍動感ある姿や、ワクワク感ある『Pokémon GO』の世界観を楽しめる。

また、広告掲載期間の2022年8⽉8⽇から9⽉5⽇までは『Pokémon GO』の中で、「ニャ」と「ネコ」のつくポケモンが、クロス新宿ビジョンの周辺に出現するゲーム内イベントも開催される。

©2022 Niantic, Inc. ©2022 Pokémon.

©1995-2022 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケモン・Pokémon は任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。