Amazonは、提供中のゲームサブスクリプションサービス「Prime Gaming」の加入者特典として、8月分の無料配布タイトルや配布予定のゲーム内アイテムについて発表した。Amazon Prime加入者はgaming.amazon.comにアクセスすることで受け取れる。

8月のPrime Gamingでは、eスポーツの世界を切り開いたSFストラテジーゲームのアップグレード版である『StarCraft: Remastered』など、『Zak McKracken and the Alien Mindbenders』『Beasts of Maravilla Island』『Recompile』『ScourgeBringer』『Family Mysteries: Poisonous Promises』の6件の無料タイトルを配布予定。『Grand Theft Autoオンライン』『Red Deadオンライン』『Fall Guys』『Destiny 2』など人気オンラインタイトルのゲーム内アイテム配布も実施する。

また、今月はラインナップの公開に加えて業績についても紹介されている。これによると、全世界でPrime Gamingを利用するプライム会員数は過去2年間で2.2倍以上に増加したほか、全世界でのPrime Gamingの無料ゲームおよびゲーム内コンテンツの提供件数は、過去3年間で4.3倍以上増加。2021年分の配布だけでも、Prime Gamingはプライム会員に100件以上の無料ゲームと675件以上のゲーム内コンテンツを提供したという。