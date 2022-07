スクウェア・エニックスは7月5日、MMORPG「ファイナルファンタジーXIV」のポータルサイト「The Lodestone」を更新し、その中でmacOS Monterey(12.4)への対応を明らかにした。

macOS Monterey(12.4)環境で、「ファイナルファンタジーXIV Mac版」を利用できるようになるというもの。2021年10月末にはサポート開始についてアナウンスが実施されていたが、動作検証のプロセスでいくつかの問題が発生。6月頭にようやく7月からのサポート開始が再告知され、今回リリースされるパッチ6.18でmacOS Monterey(12.4)への対応が実現した形となる。

このほか、パッチ6.18ではデータセンターを超えてワールドを移動する「データセンタートラベル」システムの実装や、新しい日本データセンター「Meteor」の追加を実施予定。すでにパッチノートが公開されており、アップデート内容について詳細に解説されている。

© 2010 - 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. LOGO ILLUSTRATION: © 2010, 2014, 2016, 2018, 2021 YOSHITAKA AMANO