日本エイサーは、初の日本開催となる同社主催のeスポーツ大会「The Asia Pacific Predator League 2022 Grand Finals」（2022年11月11日～11月13日）を記念して、ビックカメラグループ、ヨドバシカメラ、Joshinで開催決定記念ゲーミングモニターセールを実施する。
セール期間は2022年7月15日から7月31日まで。対象機種を最大10,000円（税込）割引で販売する。
対象商品は以下の通り。セール内容は予告なく変更になる場合がある。また、台数には限りがあるので注意。
- 解像度4K、リフレッシュレート144Hz対応、HDMI2.1搭載28インチゲーミングモニター 「XV282KKVbmiipruzx」
- 解像度4K、リフレッシュレート144Hz対応、HDMI2.1搭載 31.5インチゲーミングモニター「XB323QKNVbmiiphuzx」
- リフレッシュレート165Hz対応、IPSパネル搭載 23.8インチゲーミングモニター「VG242YPbmiipx」
- リフレッシュレート165Hz対応、IPSパネル搭載 27インチゲーミングモニター「VG271Sbmiipx」
- 解像度4K、IPSパネル搭載の28インチゲーミングモニター「VG280Kbmiipx」
- 応答速度0.5ms、リフレッシュレート165Hzの23.8インチゲーミングモニター「XV240YPbmiiprfx」
- 応答速度0.5ms、リフレッシュレート165Hzの27インチゲーミングモニター「XV270Pbmiiprfx」
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