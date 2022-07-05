アンカー・ジャパンは、Amazon.co.jpが実施する大規模セール「プライムデー」で、ポータブル電源の最新製品やUSB急速充電器など、110製品以上を最大40％割引で販売する。期間は2022年7月12日0時から13日23時59分までの2日間。
プライムデーは、Amazonの有料メンバー「プライム会員」向けに毎年1回行われる大規模なセール。アンカー・ジャパンは、ポータブル電源を含むチャージング関連製品やオーディオ製品、家電製品など110製品以上を出品し、最大40％割引で販売する。
セールの目玉製品は、Amazon.co.jpの売れ筋ランキングでベストセラー1位を獲得したポータブル電源「Anker 757 Portable Power Station（PowerHouse 1229Wh）」（29％オフの119,900円）、独自技術「Anker GaN ll」を採用したUSB急速充電器「Anker Nano ll 65W」（20％オフの3,592円）、ウルトラノイズキャンセリング2.0を搭載した完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore Liberty 3 Pro」（28％オフの12,800円）など。
主な対象製品とセール価格は以下の通り。
主な対象製品とセール価格
- Anker 757 Portable Power Station（PowerHouse 1229Wh）：119,900円（29％オフ）
- Anker Nano II 65W（ブラック）：3,592円（20％オフ）
- Anker PowerCore Essential 20000（ブラック）：3,743円（25％オフ）
- Anker PowerExpand+ 7-in-1 USB-C PD イーサネット ハブ：5,391円（17％オフ）
- Anker Magnetic Cable Holder 2個セット：2,392円（20％オフ）
- Anker 637 Magnetic Charging Station（MagGo／ホワイト）：7,992円（20％オフ）
- Anker PowerWave 10 Stand（ブラック）：2,000円（20％オフ）
- Anker PowerLine II ライトニングケーブル（1.8m／ホワイト）：1,251円（16％オフ）
- Anker PowerDrive PD 2：1,679円（35％オフ）
- Nebula Capsule II：47,840円（32％オフ）
- Soundcore Liberty 3 Pro（ブラック）：12,800円（28％オフ）
- Eufy RoboVac 15C（ホワイト）：14,980円（25％オフ）
- Eufy HomeVac H30 Infinity（ブラック）：14,990円（40％オフ）
- Eufy Dog Camera D605：13,860円（30％オフ）
- Soundcore 3（ブラック）：4,792円（31％オフ）