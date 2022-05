スロベニアに本拠地を構えるNiceHashは5月7日(現地時間)、同社が開発・提供するマイニングアプリケーション「QuickMiner」において、NVIDIA GeForce RTX 3000シリーズに実施されているLHR制限を解除し、全速でのイーサリアムマイニングを行えるようになったと発表した。

GeForce RTX 3000シリーズに課されていたLHR(Lite Hash Rate)制限をアンロックし、100%の速度でイーサリアムマイニングを行えるようになるというもの。LHRはGeForce RTX 3000シリーズのグラフィックスカードのほぼ全てに実施されているが、NVIDIAは去年3月にマイニング制限を回避したドライバを誤って配布した。NVIDIAはその後GeForce RTX 3060の発売と同時に新しいLHRアルゴリズムを実装しており、現在はGeForce RTX 3090 / 3090 Tiを除く全ての製品にLHR制限が施されている。

LHRアンロックは、RTX 3060よりもさらに新しいLHRアルゴリズムが搭載されているNVIDIA GeForce RTX 3050とNVIDIA GeForce RTX 3080 12GB以外に対応する。NiceHash QuickMiner v0.5.4.0 RC(早期リリース版)のイーサリアム採掘アルゴリズム「Dagger Hashimoto」で利用可能。対応OSはWindowsのみで、対応ドライバは472.xxか最新版。NiceHash Minerにはまだ対応していないが、今後プラグインアップデートでの対応を予定しているという。

なお、LHRアンロックは「A Kind of Magic」によって達成されたとのことだ。

NiceHash has successfully unleashed the locked computing power for millions of people worldwide! We are the first to FULLY UNLOCK NVIDIA's LHR!! 💯 You're welcome 😉https://t.co/a3dmSyPEQQ