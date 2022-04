Microsoftは4月1日、Xbox版『Minecraft』のプレビュービルドで利用できていたレイトレーシング機能について、「間違えて追加したため削除する予定だ」と発表した。今後製品版に追加する予定も、今のところないとしている。

Xbox版の『Minecraft』では実験的機能を搭載するプレビュービルドも提供されており、安定版より新しいバージョンをプレイできる。先日海外ニュースサイト「The Verge」などがこのプレビュービルドにレイトレーシング機能が追加されていることを発見し、話題になっていた。しかしMinecraft公式ツイッターの投稿によると、レイトレーシング機能はプロトタイプコードを誤って追加したことによるもので、今後のアップデートによってプレビュービルドでも利用できなくなるとしている。

The previous Minecraft Preview build available to Xbox Insiders inadvertently included prototype code for raytracing support on Xbox consoles. This early prototype code has been removed from Preview and doesn't signal near future plans to bring raytracing support to consoles.