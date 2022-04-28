シー・エフ・デー販売は4月28日、独自に展開するブランド「CFD Gaming」から、PCIe 4.0接続に対応するM.2 NVMe SSD「PG4NZLシリーズ」を発表した。500GBモデル、1TBモデル、2TBモデル、4TBモデルをラインナップし、4月下旬から順次発売予定。価格はオープンプライス。
コントローラーにPhison「PS5018-E18」を搭載し、記憶域にMicron「B47R 3D TLC」を組み合わせるM.2 NVMe SSD、キャッシュメモリとしてDDR4 DRAMを備えて安定したパフォーマンスを実現し、4TBモデルでは最大読み込み速度7,200MB/s、最大書き込み速度6,850MB/sの高速なデータ転送を利用できる。主な仕様は以下の通り。
4TBモデル
- 型番：CSSD-M2M4TPG4NZL
- JAN：4988755061964
- 容量：4TB (4000 GB)
- Seq Read：MAX 7200 MB/s
- Seq Write：MAX 6850 MB/s
- Random Read：MAX 1000K IOPS
- Random Write：MAX 1000K IOPS
2TBモデル
- 型番：CSSD-M2M2TPG4NZL
- JAN：4988755061957
- 容量：2TB (2000 GB)
- Seq Read：MAX 7200 MB/s
- Seq Write：MAX 6850 MB/s
- Random Read：MAX 1000K IOPS
- Random Write：MAX 1000K IOPS
1TBモデル
- 型番：CSSD-M2M1TPG4NZL
- JAN：4988755061940
- 容量：1TB (1000 GB)
- Seq Read：MAX 7200 MB/s
- Seq Write：MAX 6000 MB/s
- Random Read：MAX 750K IOPS
- Random Write：MAX 1000K IOPS
500GBモデル
- 型番：CSSD-M2M5GPG4NZL
- JAN：4988755061933
- 容量：500 GB
- Seq Read：MAX 7000 MB/s
- Seq Write：MAX 3000 MB/s
- Random Read：MAX 450K IOPS
- Random Write：MAX 700K IOPS