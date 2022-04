スマートフォンゲームアプリ『新日本プロレスSTRONG SPIRITS』にてユニット「ロス・インゴベルナブレス・デ・ハポン」のピックアップパートナースカウトがスタートしている。

『新日本プロレスSTRONG SPIRITS』では、ユニット「ロス・インゴベルナブレス・デ・ハポン」所属選手のパートナーがピックアップとして排出確率が通常の2倍となる、ピックアップパートナースカウトを開催中。期間は5月8日まで。

(C)New Japan Pro-Wrestling Co.,Ltd. (C)bushiroad All Rights Reserved. (C)Drecom Co., Ltd.