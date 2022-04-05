サンワサプライは4月5日、USB Type-Cハブ付きのギガビットLANアダプタ「USB-3TCH32BK」、「USB-3TCH33BK」と、USB Type-Cハブ付きのHDMI変換アダプタ「USB-3TCH34BK」、「USB-3TCH35BK」を発売した。

価格はUSB-3TCH32BKが9,900円、USB-3TCH33BKが9,680円、USB-3TCH34BKが10,780円、USB-3TCH35BKが9,790円。

「USB-3TCH32BK」と「USB-3TCH33BK」は、Type-CポートをLANポートに変換できるType-Cハブ付きLANアダプタ。有線LANポートを備えないPCでも、Type-Cポートを使って有線ネットワーク通信が可能。ギガビット（1000BASE-T）のLANに対応し、Auto-Negotiationによりギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動接続される。

「USB-3TCH34BK」と「USB-3TCH35BK」は、Type-CポートをHDMIポートに変換できるType-Cハブ付きHDMI変換アダプタ。「DisplayPort Alternate Mode」に対応し、4K/60Hz出力に対応。ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境（ミラーモード／拡張モード）を実現できる。

「USB-3TCH32BK」と「USB-3TCH34BK」にはType-Cを2ポート、「USB-3TCH33BK」「USB-3TCH35BK」にはUSB AとType-Cを各1ポート搭載し、どちらもUSB 3.2 Gen1に対応。USB PD（100W）に対応したType-Cポートを備え、接続したPCに給電できる。

いずれの製品にも、机などに固定できる面ファスナーが付属し、液晶テレビの背面や磁石ではくっつかないガラス面などにも固定可能。持ち運びしやすいケーブル一体型で、ケーブル長は50cm。

机などに固定できる面ファスナーを付属

主な仕様は、サイズがW28×D59.7×H23.5mm（共通）、ケーブル長が50cm（共通）。重さはUSB-3TCH32BKが約44g、USB-3TCH33BK・USB-3TCH35BKが約39g、USB-3TCH34BKが約48g。

対応機種はWindows搭載PC、Apple Macシリーズ、iPad、ChromeOS搭載PC。対応OSはWindows 11 / 10、macOS Monterey、macOS BigSur、macOS 10.12～10.15、iPadOS 13～15、ChromeOS。