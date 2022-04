スマートフォン向けゲームアプリ『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』にてイベント「紅蓮のアイソレーション」と「春のお花見キャンペーン」がスタートしている。

イベントクエストではドロップ報酬として「ザックームの葉」を手に入れることができ、「ザックームの葉」はショップにて、新★5シンフォギアカード「サンジェルマン【アインエッシェルング】」や「★3スキル確定チケット」などと交換することができる。開催期間は4月30日13:59まで。

また、「紅蓮のアイソレーションイベントガチャ Ver.奏」ではブリーシンガメンエクスドライブギアを纏った天羽奏の新★5シンフォギアカード「天羽奏【SUPERNOVA∞BLINK】」が新たに追加の新属性「緋属性」として初登場している。

