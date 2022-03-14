キヤノンマーケティングジャパンは3月14日、ミラーレス一眼カメラ「EOS R6」「EOS R」「EOS RP」を対象とするキャッシュバックキャンペーン「ENJOY CAMERA キャッシュバックキャンペーン―2022春―」を発表した。対象購入期間は3月18日～5月9日。応募締切は5月31日（当日消印有効）。
「EOS R6」「EOS R」「EOS RP」のボディまたは対象レンズキットを期間中に購入すると、応募者全員に最大30,000円分のVISAギフトカードが進呈される。また、EOS R6限定で、フォトブック「PhotoJewel S」の作成に利用できる5,000円分のクーポンももらえる。
対象製品と特典は下表のとおり。
|対象商品
|VISAギフトカード
|フォトブック作成クーポン
|EOS R6 ボディ
|30,000円分
|5,000円分
|EOS R6 RF24-105 IS STM レンズキット
|30,000円分
|5,000円分
|EOS R ボディ
|25,000円分
|―
|EOS RP ボディ（ブラック）
|10,000円分
|―
|EOS RP RF24-105 IS STM レンズキット
|25,000円分
|―
|EOS RP RF35 MACRO IS STM レンズキット
|20,000円分
|―
なお、EOS RPのうち、下記の商品はキャンペーン対象外となる。
- EOS RP（ゴールド）ボディ
- EOS RP（ゴールド）マウントアダプターSPキット
- EOS RP（ゴールド）RF35 MACRO IS STM マウントアダプターSPキット
- EOS RP RF24-240 IS USM レンズキット
- EOS RP RF35 MACRO IS STM マウントアダプターキット
- EOS RP マウントアダプターキット