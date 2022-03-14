  • ENJOY CAMERA キャッシュバックキャンペーン―2022春―

    ENJOY CAMERA キャッシュバックキャンペーン―2022春―

キヤノンマーケティングジャパンは3月14日、ミラーレス一眼カメラ「EOS R6」「EOS R」「EOS RP」を対象とするキャッシュバックキャンペーン「ENJOY CAMERA キャッシュバックキャンペーン―2022春―」を発表した。対象購入期間は3月18日～5月9日。応募締切は5月31日（当日消印有効）。

「EOS R6」「EOS R」「EOS RP」のボディまたは対象レンズキットを期間中に購入すると、応募者全員に最大30,000円分のVISAギフトカードが進呈される。また、EOS R6限定で、フォトブック「PhotoJewel S」の作成に利用できる5,000円分のクーポンももらえる。

対象製品と特典は下表のとおり。

対象商品 VISAギフトカード フォトブック作成クーポン
EOS R6 ボディ 30,000円分 5,000円分
EOS R6 RF24-105 IS STM レンズキット 30,000円分 5,000円分
EOS R ボディ 25,000円分
EOS RP ボディ（ブラック） 10,000円分
EOS RP RF24-105 IS STM レンズキット 25,000円分
EOS RP RF35 MACRO IS STM レンズキット 20,000円分

なお、EOS RPのうち、下記の商品はキャンペーン対象外となる。

  • EOS RP（ゴールド）ボディ
  • EOS RP（ゴールド）マウントアダプターSPキット
  • EOS RP（ゴールド）RF35 MACRO IS STM マウントアダプターSPキット
  • EOS RP RF24-240 IS USM レンズキット
  • EOS RP RF35 MACRO IS STM マウントアダプターキット
  • EOS RP マウントアダプターキット
  • EOS R6 RF24-105 IS STM レンズキット

    EOS R6 RF24-105 IS STM レンズキット

  • EOS R ボディ

    EOS R ボディ

  • EOS RP RF35 MACRO IS STM レンズキット

    EOS RP RF35 MACRO IS STM レンズキット

  • フォトブック「PhotoJewel S」の作成例

    フォトブック「PhotoJewel S」の作成例