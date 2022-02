スマートフォンゲームアプリ『新日本プロレスSTRONG SPIRITS』はリリース直前記念キャンペーンを開催している。

『新日本プロレスSTRONG SPIRITS』は、2月28日リリース予定の本作を記念して、「最大1万円の選べるギフトコードが毎日1千名、累計1万2万名に当たるRTキャンペーンを開催している。期間は3月1日まで。詳細は公式Twitterにて。

