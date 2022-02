ブシロードのトレーディングカードゲームについての発表会「ブシロードTCG戦略発表会2021 爆騰」が12月7日に開催され、今後のTCG分野について発表した。

出演は前田誠二、橘田いずみ、西本りみ、立花理香、渡瀬結月、深川瑠華、中島由貴、蒼井翔太、真野拓実、伊勢木マサノリ(森嶋秀太)、小野友樹、岩田陽葵、佐伯伊織、ジュリア(STARDOM)。

まず、『Reバース for you』は、4月29・30日に「Reバースフェス2022」を開催。最新商品として、「この素晴らしい世界に祝福を!」トライアルデッキ&ブースタパック、「ブルーアーカイブ」トライアルデッキ・ブースタパック、「STARDOM」トライアルデッキ5種・ブースタパック、「かぎなど」トライアルデッキ、・ブースターパック「新日本プロレス」第2弾が発売される。

『ヴァイスシュヴァルツ』は、3月19・20日に「hololive SUPER EXPO 2022 Supported By ヴァイスシュヴァルツ」、4月29・30日に「しろくろフェス2022」に開催。また、『ヴァイスシュヴァルツ』の記念日である3月29日が『ヴァイスシュヴァルツの日」として登録された。さらに、「ヴァイスシュヴァルツサイバーエージェント杯」が3月1日より開催される。、

そして、『カードファイト!! ヴァンガード』は、タイトルトライアルデッキ&タイトルブースター「終末のワルキューレ」が4月22日に英日同時発売。そのほか、4月29・30日に「大ヴァンガ祭」が開催される。

