コラボカードゲーム『Reバース for you』ブースターパック「D4DJ feat. D4DJ Groovy Mix+Edition」が登場している。

ブースターパック「D4DJ feat. D4DJ Groovy Mix+Edition」は、スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』のイラストを使用した全カード完全新規カードの新商品であり、既存のReバース「D4DJ」商品の強化弾となっている。

