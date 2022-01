Amazonオーディブルは1月27日より、既報のとおり日本向けの会員プランを定額の聴き放題制へ移行した。あわせて同日より、ポッドキャスト番組として吉本興業との共同企画による「Mathew's Matthew マシュー南の部屋の中のマシュー」や「アトロク・ブック・クラブ」など、オーディオブックとして直木賞受賞作「黒牢城」などの配信を開始した。

この日新たに配信開始となったのは以下のようなコンテンツ。

ポッドキャストは注目の2番組が登場

ポッドキャストで見逃せないのが、吉本興業との共同企画による「Mathew's Matthew マシュー南の部屋の中のマシュー」。歌手兼モデル兼俳優兼ジャーナリストであるマシュー南が久々にメディアへカムバック。初回・第2回にはマシュー南と因縁の深い松浦亜弥さんがゲストとして登場する。マシュー南からは、「意気込みって言われても、マシューはマシューのままだし、飾ることもないしいつだってノーメイクだし。強いて言えば、のど飴持参でお送りするってことかな」「契約とか権利関係とか大人の都合は全部宇宙へポーイ!して心ゆくまでマシューの世界を楽しんでほしいな」とのコメントが届いているとのことだ。毎週木曜日配信予定。

Mathew's Matthew マシュー南の部屋の中のマシュー

もうひとつの注目ポッドキャストが、TBSラジオとの共同制作となる「アトロク・ブック・クラブ」。TBSラジオで放送中の「アフター6シャンクション」のパーソナリティを務める宇多丸さんとパートナーの宇垣美里さんが、毎回ゲストを迎えて本について語る番組。こちらは毎週火曜21時更新で、初回のゲストは声優・エッセイストで日本SF作家クラブの池澤春菜さん。

このほか、俳優の杏さんが一冊の本から様々なテーマを語る「Journey to the origin with Anne」などの番組も1月27日より配信開始となる。

直木賞&山田風太郎賞W受賞作「黒牢城」が独占配信スタート

第166回直木賞と第12回山田風太郎賞を受賞した米澤穂信さんの歴史ミステリ「黒牢城」が独占配信スタート。また、畠中恵さんのファンタジー時代小説「しゃばけ」シリーズの20周年記念企画、歌舞伎俳優たちによる各巻朗読プロジェクトの第2弾として、中村米吉さん朗読のシリーズ第7巻「いっちばん」が聴き放題対象作品として登場。このほか、「有村架純さん主演で映画化された「コーヒーが冷めないうちに」のシリーズ最新刊「さよならも言えないうちに」、朝井まかてさんの時代小説短編集「草々不一」も聴き放題対象作品に加わる。