『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』より、「25時、ナイトコードで。」の2nd Single「限りなく灰色へ/アイディスマイル」のダウンロード配信およびストリーミング配信が各種音楽サービスにてスタートしている。

(C) SEGA / (C) Colorful Palette Inc. / (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net All rights reserved.