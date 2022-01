KDDI/沖縄セルラーは1月26日、動画・音楽配信などのエンタメサービスをセットにしたデータ使い放題の料金プラン「使い放題MAX 5G ALL STARパック」のセット内容に、DAZN・GeForce NOW Powered by auを追加すると発表した。2022年2月下旬から追加あサービスを利用できる。プラン料金はこれまでどおりで、変更はない。

「使い放題MAX 5G ALL STARパック」は、Netflix(ベーシックプラン)、Apple Music、YouTube Premium、TELASAの定額配信サービスが利用可能で、データ通信が無制限。スマホで動画や音楽の配信サービスを楽しむ人にはぴったりのプラン。月額基本料金は9,988円で、定額配信サービスを利用できない「使い放題MAX 5G/4G」プランの7,238円に対して2,750円の追加費用で3,768円分の配信サービスを利用できるというおトクさだったが、DAZN(月額3,000円)とGeForce NOW Powered by au(月額1,980円)、Amazonプライム(月額500円)が加わって料金は据え置きと、さらに割安になったことになる。

サービス 通常月額料金 取り扱い Netflix(ベーシックプラン) 990円 従来よりセットで利用可能 Apple Music 980円 YouTube Premium 1,180円 TELASA 618円 DAZN 3,000円 2022年2月下旬以降利用可能 GeForce NOW Powered by au 1,980円 Amazonプライム 500円

「使い放題MAX 5G ALL STARパック」のプラン料金には、「家族割プラス」「auスマートバリュー」「au PAYカードお支払い割」などが適用可能。各種割引をすべて(家族割プラスは3人以上)適用した場合の月額料金は7,678円となる。

使い放題MAX 5G ALL STARパック 各種割引適用前料金 9,988円 家族割プラス 2人 550円 3人以上 1,100円 auスマートバリュー 1,100円 au PAYカードお支払い割 110円 割引適用後支払額 7,678円 8,228円

国内通話料などは上記の月額基本料金に含まれない。また、データ通信の利用料が3GB以下の月は、1,650円の自動割引が適用される。なお、データ通信は無制限だが、テザリング/データシェア/国際ローミングは月間合計80GBの上限がある。