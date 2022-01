スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』にてLynx Eyesの2人が実装されることが発表された。

『D4DJ Groovy Mix』にて、Lynx Eyesの姫神紗乃(CV.Raychell)と高尾灯佳(CV.梅村妃奈子)がメンバーとして実装されることが発表された。

