米NVIDIAは1月13日(現地時間)、同社クラウドゲーミングサービス「GeForce NOW」において、モバイルデバイス向けの期間限定クローズドベータテストを開始した。対応ゲームには『Fortnite』も含まれており、アプリとしては削除された同タイトルをモバイルデバイスでまた遊べるようになる。AndroidではGeForce NOWアプリを、iOSではSafariブラウザを経由して参加できる。

GeForce NOWはクラウド側でゲームを処理し、ストリーミングすることでゲームプレイを行うというサービス。クライアント側のデバイスにゲームそのもののデータをインストールする必要がないため、アプリ配布が行われなくなった『Fortnite』もプレイできるという仕組みだ。タッチ操作のUIはEpic GamesとNVIDIAが協力して開発に取り組んだことで、モバイルデバイスに最適化されているという。AndroidではGeForce NOWアプリを、iOSではSafariブラウザを経由して参加できる。

This #GFNThursday we're dropping into some very exciting news. 🪂@FortniteGame is coming to iOS Safari & Android with touch controls through GeForce NOW.



Learn more & sign up for the limited time closed beta: https://t.co/Dg94tKhoZM pic.twitter.com/4bL2nRpKWN