日本マイクロソフトは、同社製タブレットPC「Surface Pro X」のWi-Fiモデルを1月11日から、「Surface Go 3」のLTEモデルを2月8日から国内向けに販売開始すると発表した。一般向けの価格は「Surface Pro X」Wi-Fiモデルが125,180円から、「Surface Go 3」LTEモデルが107,580円。

Surface Pro X

Surface Go 3

Surface Pro XとSurface Go 3は、マイクロソフトのタブレットPC「Surface Go 2」の後継製品。Surface Pro Xは13インチディスプレイとキックスタンドを備えたタブレットPCで、Surface Pro XのLTEモデルはすでに国内販売されている。また、Surface Go 3は10.5インチディスプレイとキックスタンドを搭載したタブレットPC。こちらもWi-Fiモデルはすでに国内で販売されている。

今回発売が案内されたのは、かねてから投入が予告されていたSurface Pro XのWi-FiモデルとSurface Go 3のLTEモデル。Surface Pro Xはメモリ、ストレージの違いで4モデルをラインナップ、Surface Go 3のWi-Fiモデルは1モデルのみラインナップする。

Surface Pro X Wi-Fiモデルのラインナップと価格 カラー:プラチナ、CPU:Microsoft SQ1、メモリ:8GB、記憶域:128GB、Windows 11 125,180円 カラー:プラチナ、CPU:Microsoft SQ1、メモリ:8GB、記憶域:256GB、Windows 11 150,480円 カラー:プラチナ、CPU:Microsoft SQ2、メモリ:16GB、記憶域:256GB、Windows 11 175,780円 カラー:プラチナ、CPU:Microsoft SQ2、メモリ:16GB、記憶域:512GB、Windows 11 202,180円