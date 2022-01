スマートフォンゲームアプリ『新日本プロレスSTRONG SPIRITS』が2022年2月28日に世界同時リリースされることが発表された。

1月4日に行われた「WRESTLE KINGDOM 16 in TOKYO DOME」大会内にてスマートフォンゲームアプリ『新日本プロレスSTRONG SPIRITS』が2月28日にリリースされることが発表。リリースまでの間はTwitter公式アカウントにて随時最新情報を発表していくとのこと。

(C)New Japan Pro-Wrestling Co.,Ltd. (C)bushiroad All Rights Reserved. (C)Drecom Co., Ltd.