スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』にて「新年お年玉ガチャキャンペーン」が開催されている。

『D4DJ Groovy Mix』

『D4DJ Groovy Mix』にて、「新年お年玉ガチャキャンペーン」を開催。7日間ログインすることで最大24回分の「Rotationガチャチケット」+「10連ガチャチケット2022」がプレゼントされるログインボーナスとなっている。期間は1月23日まで。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) 2020 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.