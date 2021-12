iOS/Android向けリズム&アドベンチャー『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』よりアイドルユニットよりMORE MORE JUMP!の2ndシングル「Color of Drops/天使のクローバー」が登場している。

「Color of Drops/天使のクローバー」

本作には、『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』より、自らの答えを出した雫と、MORE MORE JUMP!のメンバーが送る決意の一曲「Color of Drops」と「天使のクローバー」の全2曲が収録されている。さらに、他4ユニットのCDと合わせて5タイトルの連動購入キャンペーンも実施中。

(C) SEGA / (C) Colorful Palette Inc. / (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net All rights reserved.