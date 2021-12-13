パソコン専門店ドスパラは、2021年12月13日より、ニュースアプリ『SmartNews（スマートニュース）』とのコラボキャンペーン『年末年始はゲームしよう！応援キャンペーン』を開催する。
キャンペーンは、スマートニュース公式Twitterアカウントと、ドスパラ公式Twitterアカウントが、年末年始のPCゲームシーンを応援するというもの。期間中に応募した人から抽選で2名に、ゲーミングノートPC『GALLERIA RL5R-G50T』をプレゼントする。
期間は、2021年12月13日から同12月26日23時59分まで。ドスパラ公式Twitterをフォローし、スマートニュース公式アカウントより投稿されるキャンペーンツイートをリツイートしたうえで、SmartNewsアプリ『ゲームチャンネル』に表示されるバナーから応募する。
／— スマートニュース (@smartnewsja) December 13, 2021
『GALLERIA ゲーミングノートPC💻』が
抽選で2名に当たる🎁
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PC専門店 #ドスパラ と #スマニュー による
🎉 #年末年始はゲームしよう 企画🎉
🌟参加方法🌟
①この投稿をRT
②@dosparawebフォロー
③アプリをダウンロード⇒ https://t.co/mHqeXXhlVw
④ゲームチャンネルから応募
12/26迄✨
さらに、ドスパラ公式Twitterにおいても、144Hzゲーミングモニターが当たるTwitterリツイートキャンペーンを同時開催。2021年12月13日から同12月26日23時59分までの期間、ドスパラ公式Twitterをフォローし、キャンペーンツイートをリツイートして応募する。キャンペーンツイートで指定されたハッシュタグを、引用リツイートの形式で投稿することで、当選率がアップするという。
#スマートニュース 様(@smartnews_ja) にて #ドスパラ コラボ企画実施中🎉— ドスパラ【公式】 (@dospara_web) December 13, 2021
これを記念し✨@dospara_webフォロー&RTで『144Hzゲーミングモニター』が抽選で１名に当たる🎁#年末年始はゲームしよう &遊びたいゲーム投稿で当選率UP🎉
12/26迄📅
🎉ゲーミングPCが当たるコラボ企画実施中🎉