パソコン専門店ドスパラは、2021年12月13日より、ニュースアプリ『SmartNews（スマートニュース）』とのコラボキャンペーン『年末年始はゲームしよう！応援キャンペーン』を開催する。

キャンペーンは、スマートニュース公式Twitterアカウントと、ドスパラ公式Twitterアカウントが、年末年始のPCゲームシーンを応援するというもの。期間中に応募した人から抽選で2名に、ゲーミングノートPC『GALLERIA RL5R-G50T』をプレゼントする。

期間は、2021年12月13日から同12月26日23時59分まで。ドスパラ公式Twitterをフォローし、スマートニュース公式アカウントより投稿されるキャンペーンツイートをリツイートしたうえで、SmartNewsアプリ『ゲームチャンネル』に表示されるバナーから応募する。

さらに、ドスパラ公式Twitterにおいても、144Hzゲーミングモニターが当たるTwitterリツイートキャンペーンを同時開催。2021年12月13日から同12月26日23時59分までの期間、ドスパラ公式Twitterをフォローし、キャンペーンツイートをリツイートして応募する。キャンペーンツイートで指定されたハッシュタグを、引用リツイートの形式で投稿することで、当選率がアップするという。