響 - HiBiKi Radio Station -で配信中の『戦姫絶笑シンフォギアRADIO』の特別版として「戦姫絶笑シンフォギアRADIO出張版UNLIMITED XMAS2021」の開催が発表された。

「戦姫絶笑シンフォギアRADIO出張版UNLIMITED XMAS2021」は2021年12月19日17:00に開催される。生放送番組内では、バラエティコーナーやどこよりも早いアプリ「戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED」の最新情報を発表するとのこと。

