台湾Palitは11月30日、NVIDIA GeForce RTX 3060 Tiを搭載するグラフィックスカード「GeForce RTX 3060 Ti ColorPOP」をグローバル向けに発表した。日本国内での取り扱いについては、現在のところ明かされていない。

ファンカバーに特殊なペイントを施すことで、光沢のあるメタリックな「コズミックラテ」カラーをあしらった点が特徴のグラフィックスカード製品。見る角度や高原の変化によってカメレオングリーン、エレクトリックブルー、ウルトラバイオレットの3色が連続的に変化。鮮やかな色合いと光沢で、神秘的な宇宙を表現したとしている。

冷却機構は2.7スロット厚のトリプルファンで、セミファンレス動作にも対応する。映像出力端子にHDMI 2.1×1、DisplayPort 1.4a×3を備え、バスインタフェースはPCIe 4.0。ブーストクロックは1,665MHz、GDDR6 8GBのVRAMを搭載し、メモリインタフェースは256bit、メモリ速度は14Gbps。補助電源に8pin×2を要求する。

Palit GeForce RTX 3060 Ti ColorPOP | The First Ever Color-Shifting Graphics Card!