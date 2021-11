NTTコミュニケーションズ(NTT Com)は11月15日、法人向けモバイルサービス「OCN モバイル ONE for Business Type Com」において、オンライン会議を安定して利用できる「OCN モバイル ONE for Business Type Comテレワークプラン」の提供を開始した。

OCN モバイル ONE for Business Type Com テレワークプランのイメージ

「OCN モバイル ONE for Business Type Com テレワークプラン」は、モバイルサービス利用時のオンライン会議において進行の妨げとなる映像や音声の乱れを低減する新プラン。

「Microsoft Teams」、「Cisco Webex」、「Zoom」の3つのサービスによるオンライン会議専用の帯域を設け、トラフィックを優先的に通信できるよう制御することで、ネットワークの混雑により発生する映像や音声の乱れを低減し、安定したオンライン会議を実現する。安定した通信環境が不可欠な在宅オペレーターや、出先でのオンライン会議を行うことが多い営業担当者向けのプランとなっている。

同プランは大規模な工事が不要で簡単に導入でき、また物理的な通信回線の引き込みが手配できない場所でも利用が可能。ユーザーよる機器の設定変更なども不要なため、手軽にオンライン会議の通信品質を安定させることができるということだ。

月額利用料金は、7GBコース 1,900円(税込2,090円)、10GBコース 2,700円(税込2,970円)、15GBコース 3,900円(税込4,290円)、20GBコース 4,500円(税込4,950円)、30GBコース 6,500円(税込7,150円)、50GBコース 10,500円(税込11,550円)(初期工事費用および機器代別)。